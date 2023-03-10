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НовостиПроисшествия10 марта 2023 6:58

В Норильске местного жителя обвиняют в терроризме и подготовке ко взрыву СИЗО

Мужчину задержали сотрудники УФСБ, дело уже передано в прокуратуру
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Норильска. Его обвиняют в целой серии преступлений, среди которых публичные призывы к террористической деятельности, изготовление боеприпасов и подготовка к террористическому акту, соо,щает Следком по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Взорвать СИЗО мужчина решил в апреле 2022 года и даже успел собрать 2 самодельных взрывных устройства. Параллельно он искал союзников и размещал фото и видео в созданном им канале в социальных сетях.

В ходе обысков у него также нашли флаг с символикой запрещенной террористической организации и рукописный текст с присягой на верность.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.