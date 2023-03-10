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НовостиОбщество10 марта 2023 6:35

С экс-депутата Канского горсовета взыскали 1,5 миллиона рублей после того, как он не смог подтвердить законность их получения

Деньги он потратил на покупку квартиры
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Канский городской суд взыскал с бывшего депутата горсовета Олега Какоулина в государственный бюджет чуть больше 1,5 миллионов рублей. Он не смог представить сведения, которые бы подтвердили законность покупки на них части квартиры, сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

Проверка прокуратуры установила, что депутат вместе с бывшей женой купили квартиру за 20 миллионов рублей, что выше, чем его доход за последние три года.

Суд выяснил, что документально не подтверждена сумма в размере 1 527 277 рублей – именно столько с экс-депутата взыскали в доход казны.