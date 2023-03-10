В Красноярске отреставрировали Дом Дмитриева. Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова

В Красноярске завершилась реставрация и внутренняя реконструкция еще одного объекта культурного наследия регионального значения. Это Дом Дмитриева, который находится в историческом центре, на улице Ленина, 167, сообщают Gornovosti.

В здании располагается Государственный центр народного творчества края. Чтобы привести объект в надлежащий порядок, а так же вернуть эстетическую привлекательность, специалисты отремонтировали стропильную систему. Затем поменяли все инженерные коммуникации. Наверху появилась новая кровля, а окна обрамляют новые ставни.

По словам министра культуры края Аркадия Зинова, в этом здании размещается старейшее учреждение культуры. Именно Государственный центр народного творчества в 1937 году заложил основу системе сохранения и развития народной культуре и творчеству.