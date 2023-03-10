В Туве целый месяц будут отстреливать волков без ограничений Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве целый месяц – до 4 апреля – будут отстреливать серых хищников, которые наносят огромный ущерб сельскому хозяйству. Такое решение приняло правительство республики. В районах организуют загонную охоту. Отслеживают пути миграции волков, на местах оперативно организовываются бригады охотников-волчатников. Укрыться волки не смогут даже на особо охраняемых природных территориях – заказниках, охотникам разрешено преследовать их и там.

В Госкомохоты республики рассказали, что бригадам волчатников будут выделять необходимое количество ГСМ для организации облав. Всем индивидуальным охотникам (имеющим разрешение на оружие) будут выдавать разрешение на добычу серых. Причем за каждого зверя предусмотрено вознаграждение: за взрослого 8 тысяч рублей, за щенка – 4 тысячи рублей.

В Туве утверждены плановые показатели добычи серых хищников на период 2022–2024 годов. За последние годы их численность на территории Тувы была сокращена более чем в 2 раза – с 2860 до 1388 особей. Чтобы достичь допустимого количества зверя, нужно изъять еще более 300 единиц. Когда популяция сократится до 900–1000 особей, останется только поддерживать это количество, не допуская прироста. Для этого необходимо ежегодно истреблять не менее 303 животных, или 21,8% от зарегистрированного поголовья.