Пьяный водитель из Красноярска может лишиться прав на 2 года после романтической поездки по ночному городу

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В Красноярске ночью 8 марта мужчина решил покатать свою спутницу по ночному городу. Его не остановило даже изрядное опьянение, сообщает ГИБДД по региону.

К счастью, неподалеку дежурил экипаж ДПС. Когда сотрудники заметили отъезжающую машину, они заподозрили неладное и потребовали водителя остановиться. Однако автомобиль проехал мимо и попытался затеряться во дворах.

Мужчина, сидящий за рулем, попытался убежать и оказывал активное сопротивление. Поэтому в дежурную машину его пришлось вести в наручниках.

Результат медосвидетельствования оказался неутешительным – 1,17 мг/л.

- Это прям многовато! – комментирует сотрудник ГИБДД.

Водителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.