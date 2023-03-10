В Хакасии 8 марта дорожные полицейские остановили многодетную беременную пьяную женщину за рулем. Фото: МВД

В Хакасии 8 марта дорожные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась пьяная автомобилистка. Женщина с размахом отметила свой праздник. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

Наступила послепраздничная ночь, наряд ДПС патрулировал улицы в Бейском районе, когда заметил «Ниву», совершающую подозрительные маневры на дороге. В салоне оказались несколько гражданок с явными признаками того, что они возвращались с шумного и обильного застолья.

За рулем была 34-летняя местная жительница. Ее попросили выйти из машины. Каково же было удивление инспекторов, когда дама выбралась из салона – она была глубоко беременна, на девятом месяце. Уверяла, что не употребляла спиртное, однако после того, как алкотестер показал результат в 0,94 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом дамой воздухе, призналась, что позволила себе несколько бокалов пива. А дома беременную маму ждали трое детей.

Всего 8 марта инспекторы ДПС Хакасии отстранили от управления транспортными средствами за нетрезвое вождение 11 рулевых, трое из которых будут привлечены к уголовной ответственности за повторность езды «под градусом».