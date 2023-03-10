В красноярском аэропорту к 8 марта провели необычный концерт

Фото: аэропорт Красноярска

В Международный женский день в аэропорту Красноярска прошел необычный концерт. Его участниками стали в том числе дети с инвалидностью из вокальной студии «Право на счастье», сообщает пресс-служба аэропорта.

- Этот концерт стал нашим вкладом в развитие искусства без границ и инклюзивной культуры в обществе, - рассказала Надежда Болсуновская, председатель общественного движения «Право на счастье».

Необычное место для выступления объяснили тем, что аэропорт носит имя Дмитрия Хворостовского, так что в нем сочетаются пространство полета и искусства. Кроме того, это отличная площадка для того, чтобы поздравить с праздником женщин не только Красноярска, но и всего региона.