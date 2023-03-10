Новым управляющим Фонда пенсионного и социального страхования по Красноярскому краю стала Елена Лапко

Елена Лапко Фото: Мария ЛЕНЦ

Новым управляющим Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю назначена Елена Лапко. Об этом сообщается на сайте фонда.

Приказ о вступлении в должность вступил в силу 6 марта.

Родилась Елена Лапко в Минусинске, окончила Красноярский госуниверситет по специальности «Юриспруденция».

8 лет работала в собесе, затем, с 1994 по 2001 была главным специалистом пенсионного отдела Управления соцзащиты населения в Кировском районе.

С 2001 года перешла работать в Пенсионноый фонд России, награждена профессиональными и ведомственными наградами.