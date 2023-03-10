В Красноярском крае пойдет вакцинация против кори Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае пройдет вакцинация от кори, об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Он сослался на Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.02.23 №1 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации».

Сроки иммунизации – с 3 апреля по 31 декабря. В рамки кампании попадают дети и взрослые, непривитые от кори и у кого нет справок о том, что они были привиты или болели ею ранее. Также попадают в список и трудовые мигранты, не имеющие таких же справок. Работодатели, которые их привлекают, должны озаботиться этим вопросом.

Планируется, что в крае будет вакцинировано несколько тысяч человек.

Добавим, что в Красноярск с интервалом в неделю зафиксировано два случая кори у детей, причем живут они в одном подъезде. Прослеживается прямая связь между этими случаями, а родители категорически против прививок. Между тем корь – тяжелейшее инфекционное заболевание, младший возраст переносит его легче, тогда как люди в зрелом возрасте переносят корь намного тяжелее.