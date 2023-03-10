В Красноярском крае владелицу пекарни наказали за нарушения

В Красноярском крае владелицу пекарни наказали на нарушения. Фото: Роспотребнадзор

В поселке Абан владелицу местной пекарни наказали за нарушения, которые обнаружили специалисты регионального Роспотребнадзора. Можно перечислить по порядку: хлеб пекут без технической документации (ГОСТы, технические условия, технологические карты), а работники не соблюдают сроки прохождения медосмотра.

Кроме того, на предприятии отсутствует склад готовой продукции. Выпеченные булки хранятся в проходном помещении до того, как их забирают и развозят по торговым точкам. Нет элементарной раковины для того, чтобы персонал в туалете помыл руки.

Нет вытяжки над мукосеем, жарочными шкафами и тестомесами. Давно не было ремонта – на потолке и стенах отслаивается краска. Нет гигрометра и термометра, чтобы следить за температурой и влажностью. На первый раз предпринимательнице вынесли предупреждение, если не наведет порядок у себя в соответствии с нормативами, последуют более жесткие меры.