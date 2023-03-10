В Красноярске полиция проверяла гибель собаки и забрала у пьяной хозяйки двух маленьких детей. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске полиция забрала из семьи двух маленьких детей – двухлетнюю девочку и пятилетнего мальчика. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ведомства. История более чем неприятная. Сначала в дежурную часть поступила информация, что на проспекте Машиностроителей (Черемушки) под окнами многоэтажки нашли мертвую собаку. Предположительно хозяйка выбросила ее в окно с 14 этажа.

Когда сотрудники полиции поднялись в указанную квартиру, обнаружили, что женщина в сильном алкогольном опьянении и плохо соображала, что происходит вокруг ее. И там же, в квартире, находились двое малышей. Фактически предоставленные сами себе. И вполне возможно, они также находились в опасности. Повсюду валялся мусор, пустые бутылки из-под спиртного. Тут же по вызову приехали инспекторы по делам несовершеннолетних, малышей подхватили и увезли в социальное учреждение.

В отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Что касается собаки, ее направили на экспертизу, которая покажет причину смерти.