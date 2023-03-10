В Хакасии будут судить молодого человека за интим с 15-летней школьницей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии будут судить молодого человека на интим с 15-летней девочкой. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. Конкретно, уголовное дело завели по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Подозреваемому 24 года. В январе он в соцсети познакомился с потерпевшей. Завязалась короткая переписка, затем он пригласил ее к себе домой. Там между ними произошел интим, хотя молодой человек знал истинный возраст своей новой знакомой. На допросе он признал свою вину.