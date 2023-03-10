В Красноярске на улице 60 лет Октября загорелось здание автосервиса. Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске на улице 60 лет Октября сегодня, 10 марта, произошел пожар. Информация на телефон экстренной службы поступила в 6:25 утра. В пресс-службе ГУ МЧС России по краю сообщили, что площадь пожара составила 530 квадратных метров. На тот момент, когда к месту прибыли первые пожарные, уже горели расположенный в здании автосервис и пристройка к нему.

Всего на пожаре работали 31 человек личного состава и 7 единиц техники. Ему был присвоен ранг 1 бис. Главное, что в пожаре никто не пострадал. В настоящий момент спасатели все еще работают на объекте. Причины возгорания установят дознаватели, когда огонь будет потушен.