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НовостиОбщество9 марта 2023 13:05

В Красноярске из-за паводков укрепят левый берег Бугача

Сейчас там расчищают лед и заросли
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске готовятся к весеннему паводку. Мэр Владислав Логинов отчитался о работах, которые сейчас идут на Бугаче. По его словам, городские службы сейчас режут лед и убирают заросли в районе улицы Бийхемской.

– Уровень воды пока низкий, но температурные качели марта и осадки обязывают нас быть готовыми к более бурному прохождению паводка с конца марта по май, – заявил Логинов.

По словам мэра, после оценки ситуации «с места» он решил выделить дополнительное финансирование на укрепление левобережья Бугача. Работы начнутся уже летом, когда земля высохнет – они помогут избежать будущих подтоплений окрестных домов.