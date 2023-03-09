В Красноярске из-за паводков укрепят левый берег Бугача

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске готовятся к весеннему паводку. Мэр Владислав Логинов отчитался о работах, которые сейчас идут на Бугаче. По его словам, городские службы сейчас режут лед и убирают заросли в районе улицы Бийхемской.

– Уровень воды пока низкий, но температурные качели марта и осадки обязывают нас быть готовыми к более бурному прохождению паводка с конца марта по май, – заявил Логинов.

По словам мэра, после оценки ситуации «с места» он решил выделить дополнительное финансирование на укрепление левобережья Бугача. Работы начнутся уже летом, когда земля высохнет – они помогут избежать будущих подтоплений окрестных домов.