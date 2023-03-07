В Октябрьском районе Красноярска проверили уборку снега

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В течение последней недели в Красноярске выпало значительное количество снега. И если за уборку улиц отвечают городские коммунальные и дорожные службы, то дворовая территория – это зона ответственности управляющих компаний. Казалось бы, там нет интенсивного движения, но проблем от нечищеных тротуаров и межквартальных дорог у жителей не меньше, чем от заснеженных магистралей. Невозможно проехать коляскам, пройти маломобильным гражданам, да и сосульки, свисающие с крыш после весенней оттепели, становятся реальной угрозой жизни. Городские власти регулярно проводят проверку уборки районов. Так, в Октябрьском районе 56 управляющих компаний и столько же ТСЖ:

- Они справляются, но, как только случаются снегопады, мы проезжаем по дворам и следим за ходом уборки. Кто-то реагирует на наши замечания, кто-то - нет. Если после предупреждения снег не убирают, возбуждаем административные производства, - рассказал во время очередного рейда руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Но порой виновно не только бездействие управляющих компаний. Важно, чтобы сами жители не мешали качественной уборке и не бросали свои машины во дворе в тот момент, когда в нём работает спецтехника.

- В связи со снегопадами, пришлось задействовать дополнительную технику, но наши основные проблемы — автомобили во дворах. И это несмотря на то, что мы предупреждаем заранее, чтобы жители убирали свой транспорт, - прокомментировал Анатолий Масленников, главный инженер УК «ПодрядЛюкс».

ВАЖНО

Жалобы на неубранные дворы, лестницы, площадки можно оставлять по телефону диспетчерской службы 005, в районных администрациях, в официальных сообществах администрации города и районов в социальных сетях