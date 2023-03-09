В Свердловском районе Красноярска построят еще одну лестницу. Фото: администрация города

В Свердловском районе Красноярска построят еще одну лестницу, но на сей раз не для туристов, а для удобства жителей переулка Односторонний и соседних улиц. Здесь расположен частный сектор, жителям, чтобы выйти на улицу Свердловскую, в магазины или на автобусную остановку, приходится преодолевать склон. Либо обходными путями, либо по почти разрушенной лестнице. Дорога здесь без асфальта – тоже не вариант ходить по ней, да и небезопасно.

Местные жители просили устроить для них новую лестницу – их услышали. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в администрации города, проект лестничного схода несколько раз обсуждался с ними, проектировщики учли все их пожелания.

Решено, что лестница будет металлическая, из современных материалов, обязательно с перилами и площадками, чтобы можно было отдохнуть по пути. А вот пандус там не предусмотрен, потому что уклон слишком крутой. Начальная цена контракта – 12,6 миллионов рублей. Срок работ – три месяца с момента заключения контракта.