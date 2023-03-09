В Красноярске устраняют повреждения после штормового ветра, накрывшего город 8 марта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске активно продолжают устранять повреждения после штормового ветра, накрывшего город 8 марта. Как рассказали в департаменте городского хозяйства, жители краевой столицы оставили более 30 заявок в диспетчерскую службу 005.

К примеру, на пересечении Грунтовой и Шиномонтажников ветер сломал светофор, а на Стасовой дерево повредило электропровода. На Маяковского ветром сорвало шифер с крыши, он упал на два припаркованных авто. Также повреждены дорожные знаки, рекламные конструкции и ограждения.