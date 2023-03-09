Минусинец Александр Старовойтов погиб на СВО во время боевого задания

Фото предоставлено администрацией Минусинска

Минусинец Александр Старовойтов погиб во время боевого задания на СВО. Как сообщает администрация города, все произошло 24 февраля на поле боя в станице Кременной. Старовойтову было 24 года.

Александр родился в Балахтинском районе, вырос в Минусинске. Закончил школу, стал поваром-кулинаром, занимался тяжелой атлетикой. Старовойтова мобилизовали 26 сентября 2022 года. Он был отправлен на подготовку в Омск, затем определен в десантные войска на должность наводчика орудия.

Прощание с Александром Старовойтовым состоится 10 марта с 11-00 до 12-00 в молодежном центре «Защитник» (Штабная,14).

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.