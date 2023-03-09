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НовостиПроисшествия9 марта 2023 6:49

В Минусинске осудили троих мужчин, пытавшихся ограбить 67-летнего депутата Законодательного Собрания

Приговор в законную силу не вступил
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске завершился суд над тремя мужчинами, пытавшихся ограбить 67-летнего депутата Законодательного Собрания. Как сообщили в МВД, одному из них дали 6,5 лет лишения свободы, еще двоим – по 5 лет.

Напомним, что депутат смог перехитрить троих знакомых, которые решили забраться к нему и вынести все деньги, которые найдут.

Вечером трое мужчин проникли в дом к парламентарию, дверь была открыта, поэтому особого труда это не составило. Один из них ударил 67-летнего минусинца, еще один отправился искать деньги, а третий стал требовать выдать им миллион рублей.

Депутат решил схитрить и сказал, что деньги он дома не хранит и позвал грабителей на улицу. Когда все вышли, то минусинец спрятался в бане. Оставшись ни с чем, грабители сбежали с места преступления.