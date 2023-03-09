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НовостиОбщество9 марта 2023 6:43

В Козульке полицейские забрали полуторагодовалого малыша, жившего среди клопов и тараканов во время запоя матери

Ребенка буквально откапывали в куче грязных одеял и одежды
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Козульке полицейские забрали полуторагодовалого малыша, жившего среди клопов и тараканов, пока мама напивалась в стельку со знакомыми. Как рассказали в МВД, ребенка буквально откапывали в куче грязных одеял, белья и чужой одежды.

Когда пришли инспекторы ПДН, женщина даже не стала просыпаться. Полицейские заполнили все необходимые документы, зафиксировали ужасную обстановку – густой и едки запах алкоголя, табака, насекомых и жуткий бардак.

Очнулась мать только тогда, когда ребенка посадили в патрульную машину. Мальчишку передали в специализированное учреждение. Сейчас опека решает вопрос об ограничении матери в родительских правах. Отметим, что женщина не в первые попадает в поле зрения ПДН.