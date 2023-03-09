В Красноярске из-за ветра рухнул потолок в одной из квартир Ленинского района

Крыша того самого дома Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске рухнул потолок в одной из квартир на проспекте КрасРаб,55 а. Как сообщает прокуратура, к счастью, никто не пострадал.

Из-за ветра обрушилась крыша прямо в квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ

Предположительно потолок обрушился из-за падения на него вентиляционной шахты, которая, в свою очередь, не смогла выдержать сильного ветра.

Оказалось, что в доме проходит ремонт крыши, её часть разобрана. Из-за этого люди, проживающие в квартире с рухнувшим потолком, оказались буквально под открытым небом. Специалисты оперативно выехали на место и обеспечили восстановление потолка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время проверки сотрудники прокуратуры выяснят из-за чего конкретно рухнул потолок, проведут обследование квартиры и определят, безопасно ли в ней проживать, а также совместно со специалистами службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края проведут обследование технического состояния дома.