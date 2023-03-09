Официальный уровень безработицы в Красноярском крае в конце 2022 года составил 0,8%

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В Красноярске в декабре 2022 года уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,8%. Учитывался процент от численности рабочей силы, сообщает Красноярскстат.

В среднем по году уровень безработицы составил 2,7%. Среди них 18,8% - это молодежь до 25 лет, 20% - люди от 50 лет и старше.

Как показывает статистика, мужчины ищут работу дольше – 5,9 месяца по сравнению с 4,8 у женщин.

Чаще всего жители края в поисках работы обращаются к знакомым и родственникам – 41,8%. Чуть меньшее количество – 34,7 – ищут вакансии в СМИ и интернете. Еще 30,4% обращаются к службам занятости.