В Лесосибирске экипаж ДПС задержал такси с двумя закладчиками наркотиков

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В Лесосибирске экипаж ДПС остановил такси, на котором передвигались два наркокурьера. За сбыт запрещенных веществ им грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ранее судимый житель Лесосибирска 1989 года рождения с другом 1990 года рождения отправились раскладывать «тайники» с наркотиками. Для удобства заказали такси, которое и остановили полицейские. По время обыска у одного из пассажиров нашли подозрительные пакеты и свертки – всего в них находилось 14 граммов запрещенного вещества.

Из тайников по всему городу удалось изъять еще 13 свертков в общем на 39 граммов.

За сбыт наркотиков в крупном размере мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Решения суда они будут ждать под стражей.