В Красноярском крае авиапассажиры пытались провезти 177 кг «запрещенки» в феврале

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае авиапассажиры за февраль пытались провезти 177 кг запрещенной Россельхознадзором продукции. Как рассказали в ведомстве, находили все это в багаже и ручной клади на досмотрах.

Такое количество продуктов - фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, зеленные культуры, рис и прочее – нашли у 52 пассажиров. Продукцию изъяли и уничтожили.

Также 16 раз пытались ввезти продукцию, зараженную карантинными вредителями – калифорнийская щитовка, зерновка рода калособрухус и семена сорных растений рода повилики. Вся зараженная продукция уничтожена.

Напоминаем, что в соответствии с указанием Россельхознадзора запрещен ввоз растительной продукции из следующих стран: Азербайджан, Таджикистан, Молдова, Украина, Грузия.

Частично запрещен ввоз растительной продукции из Узбекистана: разрешено провозить до 5 кг свежих фруктов, овощей, сухофруктов и орехов. На остальную растительную продукцию действует запрет.