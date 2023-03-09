В Красноярском крае мошенники начали выдавать себя за сотрудников прокуратуры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории региона мошенники начали использовать новую схему мошенничества. Об этом предупреждает прокуратура Красноярского края.

Аферисты звонят либо рассылают повестки от лица сотрудников ведомства, а затем убеждают людей отправлять деньги на специальный счет.

При этом в прокуратуре предупреждают о том, что они никогда не будут просить вас перевести деньги. Кроме этого, они не расследуют уголовные дела и уж тем более не предлагают за вознаграждение их прекратить. Также не их работа – заявлять ходатайства перед следственными органами.

Просьбы перечислять деньги вообще не могут поступать ни от каких сотрудников правоохранительных органов. Если вы с таким столкнулись – это мошенники.