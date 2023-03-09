В Красноярске начали поиск подрядчика для ремонта 16 участков дорог

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мэрия начала поиск подрядчика для ремонта 16 участков дорог. На портале госзакупок появился соответствующий тендер.

Согласно документам, ремонт будет самый разный: начиная от замены покрытия, заканчивая расширением и созданием парковки. Начальная цена контракта составляет 128,7 млн рублей.

Закончить все работы подрядчику будет необходимо к 15 октября. Приступить к ремонту дорожники смогут как только будет подписан контракт и позволят погодные условия.

Список участков дорог, где планируется ремонт: