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НовостиОбщество9 марта 2023 3:10

В Красноярске начали поиск подрядчика для ремонта 16 участков дорог

Начальная центра контракта – 128,7 млн рублей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мэрия начала поиск подрядчика для ремонта 16 участков дорог. На портале госзакупок появился соответствующий тендер.

Согласно документам, ремонт будет самый разный: начиная от замены покрытия, заканчивая расширением и созданием парковки. Начальная цена контракта составляет 128,7 млн рублей.

Закончить все работы подрядчику будет необходимо к 15 октября. Приступить к ремонту дорожники смогут как только будет подписан контракт и позволят погодные условия.

Список участков дорог, где планируется ремонт: