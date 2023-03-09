Три человека погибли в пожарах в Красноярском крае за сутки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за прошедшие сутки три человека погибли в пожарах. Всего же было потушено 15 возгораний, сообщает ГУ МЧС по краю.

Первый пожар с трагическим итогом случился около 6 часов утра в двухэтажном жилом доме в Памяти 13 Борцов. В нем погибло 2 человека. На то, чтобы погасить пламя на площади в 196 квадратных метров, у специалистов ушел почти весь день – охваченный огнем дом удалось потушить лишь к пяти часам вечера.

По предварительной версии, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при использовании печи.

Во втором случае причиной пожара называют неосторожность при курении. Жилой дом загорелся в 11.17 в Енисейском районе, в результате погиб один человек. В 13.40 огонь потушили.