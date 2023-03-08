В Красноярске вновь продают торговый комплекс «Купеческий»

ТК "Купеческий". Фото: n1.ru/Циан

В Красноярске вновь на продажу выставлен ТК «Купеческий». Объявление о продаже опубликовано на портале N1.

Общая площадь лота 8 279,6 квадратных метров. Объект имеет два этажа, в нем расположены ночной клуб «Саяны Royal», супермаркет и другие организации. Находится он в Кировском районе на Павлова, 31А.

Цена вопроса – 242,4 миллиона рублей. Продавец сообщает, что здание оборудовано всеми необходимыми коммуникациями. Напомним, что торговый комплекс уже выставлялся на продажу в конце 2020 года, но тогда стоимость составляла более 550 миллионов рублей.