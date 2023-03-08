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НовостиОбщество8 марта 2023 4:41

Спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко поздравил женщин с 8 марта

Сказал много теплых слов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко поздравил женщин с 8 марта. Фото: скриншот из видео Заксобрания

Спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко поздравил женщин с 8 марта. Фото: скриншот из видео Заксобрания

Спикер краевого парламента Алексей Додатко поздравил красноярок с Международным женским днем. Видео поздравления опубликовано в паблике Заксобрания Красноярского края.

Алексей Додатко в своем обращении пожелал женщинам любить и быть любимыми, улыбаться и радоваться. Он пообещал не подводить краснярок, а также отметил, что женщины играют важнейшую роль в жизни не только мужчин, но и общества в целом.

Добавим, что 8 марта красноярок также поздравил губернатор Александр Усс.