Спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко поздравил женщин с 8 марта. Фото: скриншот из видео Заксобрания

Спикер краевого парламента Алексей Додатко поздравил красноярок с Международным женским днем. Видео поздравления опубликовано в паблике Заксобрания Красноярского края.

Алексей Додатко в своем обращении пожелал женщинам любить и быть любимыми, улыбаться и радоваться. Он пообещал не подводить краснярок, а также отметил, что женщины играют важнейшую роль в жизни не только мужчин, но и общества в целом.

Добавим, что 8 марта красноярок также поздравил губернатор Александр Усс.