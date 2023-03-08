Губернатор Александр Усс поздравил красноярок с 8 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярского края Александр Усс поздравил женщин с 8 марта. Видеообращение выложил в свой телеграм-канал.

8 марта в Красноярском крае, как и по всей стране, отмечают Международный женский день. Видеопоздравление для красноярок записал и глава региона Александр Усс.

Он пожелал женщинам весеннего настроения, счастья и поменьше забот:

- Дарите людям свои очаровательные, удивительные улыбки. С праздником вас!

Напомним, что для жительниц Красноярска городская администрация составила программу мероприятий на 8 марта.