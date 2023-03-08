В Красноярском крае при пожаре в доме погибла женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 7 марта в Назаровском районе при пожаре погибла женщина, а мужчина получил травмы. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 13:48 накануне. Площадь возгорания составила 71 квадратный метр. Огонь полностью уничтожил дом и веранду.

В результате пожара погибла женщина, сотрудникам МЧС удалось спасти мужчину, он в больнице. Причина возгорания – неправильное использование печи.

Пожар тушили 5 единиц техники и 15 человек. В общей сложности за сутки в Красноярском крае произошло 12 пожаров.