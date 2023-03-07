В Красноярском крае стартовало голосование в конкурсе детских рисунков «Лес глазами детей»

Рисунок: Анастасия Астраханцева

Более 600 работ прислали дети из Красноярского края на конкурс «Лес глазами детей». Это совместный проект краевого Лесопожарного центра и медиахолдинга «Комсомольская правда» в преддверии Международного дня лесов.

Участникам нужно было показать всю красоту и богатый мир зеленых богатств региона. И все они с этим успешно справились. Дети словно говорят своими рисунками: «Берегите природу!».

Так, у Анастасии Астраханцевой из Красноярска и Кристины Шукайло из села Долгий Мост очень реалистично получилось изобразить вечерний лес.

АйлинаТаштандинова нарисовала молодые сосны. Воображение моментально рисует, какими станут эти деревья через сто лет – это будет настоящий, крепкий, сосновый бор.

Рисунок: Кристина Шукайло

Рисунок каждого ребенка – это их история, мысли, талант. Давайте поддержим ребят в голосовании! Напоминаем, что поддержать понравившегося конкурсанта можно будет до 15 марта включительно.

За понравившийся рисунок смогут проголосовать как друзья и знакомые участников конкурса, так и все желающие посетители сайта. Можно даже оставить свой голос сразу за нескольких участников и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Победителями станут 12 участников в трех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера», «Выбор редакции «Комсомольская правда».

Торжественное награждение победителей состоится 21 марта в День лесов в Музее леса Красноярского края. Художников ожидает увлекательная экскурсия, церемония награждения и чаепитие.

Рисунок: АйлинаТаштандинова

Партнеры проекта - Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех» и Иланское лесничество. Поддержку оказывает краевое Общество лесоводов.

Проголосовать можно на странице конкурса по ссылке.