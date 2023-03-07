В Красноярске могут установить памятник железнодорожному мосту

ЖД-мост в современном варианте Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске может появиться памятник железнодорожному мосту. Такое предложение обсудили на стратегической сессии в АНО РГП «Институт города». Главный архитектор города Юлия Соловарова отметила, что монумент должен быть размещен таким образом, чтобы его было видно с разных точек города.

Рассматривается возможность установить памятник на одной из площадок в районе Николаевского проспекта, который исторически связан с мостом. Но, как оказалось, никакие элементы от первоначального моста не сохранились, так как мост несколько раз перестраивали.

По итогам обсуждения было решено провести архитектурные конкурсы. Сейчас необходимо подготовить техническое задание.