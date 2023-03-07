В Красноярском крае владелец гостиничного комплекса обиделся на подчиненного и застрелил его

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе Красноярского края владелец гостиничного комплекса расположенной неподалеку от поселка Ангарский обиделся на оскорбление одного из своих подчиненных, съездил за ружьем и застрелил его. Как сообщают в СК, заведено уголовное дело по статье «убийство».

Все произошло 25 февраля. Владелец гостиничного комплекса находился на своем рабочем месте, правда был сильно пьян. Мим проходил один из его работников, руководитель его окрикнул. Слово за слово и разговор перерос в ссору. Подчиненный оскорбил своего начальника. Владелец комплекса затаил обиду и решил подобное не спускать, поэтому взял снегоход и поехал к другу домой. Он знал, что у него в открытом доступе есть ружье 12 калибра, которое он нашел и поехал обратно в комплекс.

Найдя своего обидчика, он выстрелил ему один раз в живот. Поняв, что натворил – мужчина сбежал. Работнику вызвали скорую, но сделать ничего оказалось нельзя, ранение было слишком серьезным. Он погиб на месте.

Владельца комплекса довольно скоро нашли и задержали. Суд посчитал, что его необходимо поместить в СИЗО на время следствия.

В ходе расследования специалисты также дадут оценку небрежного хранения оружия его владельцем. Расследование продолжается.