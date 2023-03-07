Фото: Администрация Красноярска

В Ленинском районе Красноярска мобильная бригада убрала 540 кубометров снега. Для сравнения – такой объем можно уместить в 67 КАМАЗов. Как рассказали в мэрии, весь это снег был убран с пешеходных дорожек, тротуаров и лестниц.

В администрации отмечают, что уборка снега и наледи будет продолжаться до тех пор, пока этого будут требовать погодные условия.

Напомним, что мобильная бригада состоит из трех человек, они убирают те территории района, которые не закреплены за муниципальными службами, управляющими компаниями или предприятиями.