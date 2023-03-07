В Красноярске от коронавируса скончались 2 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 7 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 124 человек (сутки назад 114). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 432 271 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 108 пациента (день назад показатель был такой же), а за все время – 419 726 красноярцев. То есть, число выздоровевших не изменилось.

За сутки госпитализирован 31 человека, что на 15 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 16 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умерли 2 человека. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 282 человек.