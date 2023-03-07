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МЧС предупреждает жителей Красноярского края о ветре до 25 м/с и гололедице. Ухудшение погодных условий прогнозируется днем 8 и ночью 9 марта в южных и центральных районах региона.

В основном ветер будет около 20 м/с, с порывами до 25 м/с и более. Также ожидается сильная метель.

Напомним, что днем 8 марта в Красноярске небо затянет тучами, возможен снег с дождем. Температура составит около -1 градусов. Зато ветра практически не будет, лишь местами возможно порывы до 10 метров в секунду.

А вот к вечеру начнет холодать. Ночью столбик термометра и вовсе понизится до суровых -12 градусов. Снег продолжит падать, но уже без дождя. В целом после 8 марта в Красноярске прогнозируют кратковременное похолодание.