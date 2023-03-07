В Красноярском крае за долги арестовали 18 машин

Фото: ГУФССП России по Красноярскому краю

В четырех городах Красноярского края сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместные рейды. С помощью аппаратно-программного комплекса они находили в дорожном потоке машины, чьи владельцы имеют различные задолженности, сообщает ГУФССП по региону.

Так, из-за непогашенных 13 тысяч рублей арестовали машину жителя Лесосибирска. Передали банку и машину, хозяин которой накопил около 350 тысяч кредитного долга.

Некоторые предпочли оплатить долги на месте. В Красноярске расстаться со средством передвижения не пожелало 6 человек – они оплатили в общей сложности 87 тысяч рублей долгов.

рейды прошли в Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и Канске. Все было арестовано 18 машин общей стоимость около 4 миллионов рублей.