Научная работа инженера из Красноярского края отмечена наградой Всероссийского конкурса

Мария Токмакова на награждении

В Национальном исследовательском университете МЭИ (Москва) вручили дипломы победителям и дипломантам двух Всероссийских конкурсов «Лучшая учебная, методическая и научная публикация в области гидроэнергетики России – 2022» и «Лучшая выпускная квалификационная (дипломная) работа в области гидроэнергетики среди выпускников вузов России – 2022».

Дипломантом конкурса на лучшую дипломную работу стала инженер Группы фильтрационного контроля и визуальных наблюдений АО «Богучанская ГЭС» Мария Токмакова. Тема ее исследования «Экспортный потенциал продуктов и услуг российской гидроэнергетики на зарубежные рынки».

- Моя работа посвящена перспективам развития гидроэнергетики России до 2035 года, оценке ее экспортного потенциала, - рассказывает Мария. - Я описала вызовы, которые стоят перед отраслью, и драйверы ее развития, предложила собственную разработку методики оценки экспортного потенциала различных продуктов и услуг российской гидроэнергетики на рынках соседних стран.

Конкурсы проводятся Ассоциацией «Гидроэнергетика России» при информационной поддержке министерства энергетики и министерства науки и высшего образования РФ с 2020 года для популяризации отрасли, распространении информации о современном отраслевом образовательном потенциале, научно-практическом опыте и новых публикациях. В 2022 году в конкурсе приняли участие около 200 вузов и более 50 профильных научных и проектных организаций страны, было представлено 50 выпускных студенческих работ и 20 учебных и научных публикаций, из которых в качестве финалистов определены 13 выпускных квалификационных работ и 7 публикаций.