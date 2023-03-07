Жителей Красноярска приглашают высказать мнение об изменениях в правилах благоустройства

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска приглашают на публичные слушания высказать мнение об изменениях в правилах благоустройства. Как рассказали в администрации, они пройдут с 16 марта по 4 мая.

Новые изменения предложил внести депутат горСовета Самед Юсубов. Он считает, что необходимо обозначить применение определенных типов бортовых камней и асфальто-бетонных смесей на улицах города. При любых ремонтах и благоустройствах на улицах с большой нагрузкой предлагается применять гранитные бортовые камни и щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси высокой прочности. По мнению инициаторов изменений, это продлит сроки службы городских дорог.

Высказать свое мнение или замечания можно будет письменно или устно, в очной или заочной формах. В период проведения слушаний будет работать специальная почта для сбора таких предложений.