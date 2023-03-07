К 8 марта статистики подготовили портрет типичной жительницы Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии Международного женского дня Красноярскстат подготовил среднестатистический портрет женщины края.

Всего в регионе на 1 января 2022 года проживало 1 517,7 тысяч женщин. Это 53,3% от общей численности населения. Средний возраст краевой жительницы – 41,3 года, чуть старше – в сельской местности.

В начале 2022 года в крае столетний рубеж перешагнула 191 женщина, еще 1 268 уже отметили свой 95 день рождения.

В 2021 году 46,5% женщин в возрасте от 20 до 29 лет вышли замуж. А вот впервые отправились в ЗАГС после 60 лет только 22 дамы.

По итогам Всероссийской переписи населения, высшее образование имеет 26,2% женщин старше 15 лет, среднее профессиональное – 39,1%, а общее образование – 30,9%.

Уровень занятости женского населения в 2022 году в крае составил 52,8%. Трудятся дамы чаще всего в таких сферах, как: образование, здравоохранение, культуре и спорте, торговле и общепите.