В Красноярском крае фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом на 20%

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В Красноярском крае зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 20% по итогам предыдущей недели. Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев.

Мониторинг, следящий за циркуляцией штаммов на территории региона, показал, что в Красноярском крае почти в 50% исследованных проб зафиксирован вид ковида «Кракен». Он, чаще всего, переносится довольно легко.

Что касательно ОРВИ и гриппа, то здесь выявлен небольшой рост числа заболевших из-за того, что пациенты с запозданием обращались к медикам после длительных выходных. Всего такой диагноз установлен 13 525 жителям края.