Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 3:41

В Красноярском крае фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом на 20%

По итогам предыдущей недели
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 20% по итогам предыдущей недели. Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев.

Мониторинг, следящий за циркуляцией штаммов на территории региона, показал, что в Красноярском крае почти в 50% исследованных проб зафиксирован вид ковида «Кракен». Он, чаще всего, переносится довольно легко.

Что касательно ОРВИ и гриппа, то здесь выявлен небольшой рост числа заболевших из-за того, что пациенты с запозданием обращались к медикам после длительных выходных. Всего такой диагноз установлен 13 525 жителям края.