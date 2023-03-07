В Дивногорске более 300 любителей спорта вышли на трассу забега «На лыжи!»

Стартуют малыши! Фото предоставлено компанией

В Дивногорске Красноярского края прошел ставший традиционным День спорта «На лыжи!». Ежегодно сотни жителей и гостей города выходят на трассу, чтобы побороться за место на пьедестале почета.

Участниками спортивного праздника стали более 300 активных дивногорцев. Для них на лыжном полигоне Дивногорска организовали развлекательные локации с розыгрышем призов, горячий чай и угощения.

Главным событием Дня спорта стал забег спортсменов-любителей на открытое Первенство Дивногорска по лыжным гонкам. Любители лыжного спорта бежали дистанции на 1,2 км и 3 км, самые маленькие лыжники – 500 м. Самым юным спортсменам – по 3 года, самому опытному – 82. Количество участников забега в этом году увеличилось вдвое. Победители соревнований получили награды, призы и памятные подарки.

- Лыжные виды спорта – одни из самых распространенных в Сибири. Наш климат и снежные затяжные зимы сделали это спортивное увлечение по-настоящему народным, - говорит директор филиала АО «ЕСЭ» АО Красноярская ГЭС Станислав Легенза. - Поэтому так важно создавать необходимые условия, чтобы как можно больше людей занимались спортом и вели здоровый и активный образ жизни. Каждый год в организации Дня спорта участвует Молодежный совет Красноярской ГЭС, а в забеге состязаются участники сборной ГЭС по лыжным гонкам. Мероприятие действительно объединяет спортивных и активных дивногорцев и гостей города, и мы продолжим эту спортивную традицию.

Кстати, в категории мужчины до 40 лет на дистанции 3000 м весь пьедестал заняли спортсмены Красноярской ГЭС.

Добавим, что проект «На лыжи!» совместно проводят компании Эн+ и РУСАЛ с Федерацией лыжных гонок России и администрацией Дивногорска. А в рамках программы по поддержке и развитию лыжного спорта по всей стране проводится обновление и строительство лыжной инфраструктуры, организуются спортивные праздники и соревнования, ведется подготовка лыжных тренеров, оказывается помощь юношеским командам.

НАША СПРАВКА

Проект «На лыжи» стартовал в 2016 году в городах Сибири и Урала по инициативе промышленника Олега Дерипаски. За это время участниками массовых лыжных праздников стали более 62 000 любителей спорта. В этом году спортивные мероприятия «На лыжи» прошли в 23 городах Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областях, республиках Коми и Хакасии и других регионах страны.