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НовостиОбщество7 марта 2023 3:32

В Красноярске нашли застройщика для возведения жилого комплекса на правобережье

Стоимость участка на торгах составила 15,4 миллионов рублей
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после нескольких неудачных попыток нашелся застройщик, который возьмется на комплексное развитие участка по Бакинских комиссаров, 3б. Участие в торгах приняли три строительные фирмы, сообщает Sibdom.ru.

Размер участка составляет 1,64 гектара. Первоначальная стоимость земли равнялась 1,36 миллионов рублей, однако в процессе торгов она поднялась до 15,4 миллионов. Победителем, предложившим такую цену, стала компания «СТК».

В течении трех лет на территории может появиться жилой комплекс площадью до 23 тысяч квадратных метров. Что именно строить, определит сама фирма в рамках законодательства.