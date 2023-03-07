В Красноярске нашли застройщика для возведения жилого комплекса на правобережье

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В Красноярске после нескольких неудачных попыток нашелся застройщик, который возьмется на комплексное развитие участка по Бакинских комиссаров, 3б. Участие в торгах приняли три строительные фирмы, сообщает Sibdom.ru.

Размер участка составляет 1,64 гектара. Первоначальная стоимость земли равнялась 1,36 миллионов рублей, однако в процессе торгов она поднялась до 15,4 миллионов. Победителем, предложившим такую цену, стала компания «СТК».

В течении трех лет на территории может появиться жилой комплекс площадью до 23 тысяч квадратных метров. Что именно строить, определит сама фирма в рамках законодательства.