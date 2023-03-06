В Красноярске модели вышли на подиум в противогазах

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В Красноярске прошел показ мод с участием девушек в противогазах. Специальную коллекцию ко Всемирному дню гражданской обороны презентовала Анна Кислицина. Она работает в отделе краевого агентства ГО и ЧС.

– Главная цель нарядов – обратить внимание людей на вопросы безопасности, показать, что они важны и ими нужно заниматься. Ведь каждый из нас должен знать, как действовать в случае той или иной чрезвычайной ситуации и уметь, если это вдруг понадобится, применять свои знания на практике, — рассказала свою задумку Кислицина.

На противогазах модельер-безопасник останавливаться не планирует: в следующей коллекции она хочет включить в наряды элементы экипировки спасателей.