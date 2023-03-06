В Красноярске вдвое за пять лет упала численность бродячих собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за последние пять лет в два раза упало число бродячих собак. По последним подсчетам, в городе обитает 5336 дворняг – подсчеты проводили с 18 ноября до 18 декабря. Еще в 2018 году их было вдвое больше.

Больше всего бродячих псов обитает в Советском районе – более 1200 особей. Почти столько же водится в Свердловском и Октябрьском районах, почти тысячу собак насчитали в Ленинском, и всего 300 и 200 в Железнодорожном и Кировском. Наименьшим по числу дворняг, ожидаемо, оказался Центральный район – там насчитали всего 187 животных.

Исследователи отмечают, что численность бродячих собак зависит от застройки района. В районах ближе к центру и в местах с обилием новостроек обитает меньше животных, а к окраинам их число растет – особенно рядом с частными секторами.