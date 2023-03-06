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НовостиПроисшествия6 марта 2023 13:01

Бывшего замначальника полиции Красноярска отправили в колонию

Он угрозами вымогал деньги у своего знакомого
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Сергею Моисееву. Его судили за попытку мошенничества: он шантажировал своего знакомого, угрожая передать коллегам материалы для заведения на него уголовного дела.

На преступление Моисеев пошел в 2020 году. Он требовал со своей жертвы 2,5 миллиона рублей, угрожая ему уголовкой. Деньги мужчина передал – но под присмотром ФСБ, после чего силовика сразу задержали.

Свою вину Моисеев не признал, однако суд счел доказательства его вины достаточными. Бывшего высокопоставленного полицейского отправили в колонию общего режима на 4 года и 8 месяцев. Также ему запретили работать в силовых структурах три года.