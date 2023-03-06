Среди предпринимателей Красноярского края вырос спрос на небанковские дистанционные сервисы

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Например, аналитики ВТБ подсчитали, что за год продажи бизнес-сервисов в банке выросли почти в 10 раз.

Красноярский край – одна из территорий, где нефинансовые сервисы пользуются наибольшей популярностью. Во всех регионах в банке видят тренд на рост сервисов для повышения лояльности сотрудников. Так, продажи сервиса телемедицинского обслуживания по итогам года выросли на 80%. Число пользователей юридической, финансовой и налоговой поддержки в различных жизненных ситуациях, в среднем увеличивается на 15% каждый месяц.

«Мы видим высокий спрос среди клиентов на бизнес-сервисы для заботы о персонале, рекрутмента, бухгалтерии, юридического сопровождения. Предприниматели масштабируют бизнес, налаживают деловые партнерства и выходят на новые для себя рынки сбыта, что стимулирует их искать пути для оптимизации рутинных процессов. Понимая это, мы предоставляем своим все больше продуктов для автоматизации и аутсорсинга, которые помогают предпринимателям как закрыть большинство операционных вопросов, так и дополнительно сэкономить», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.