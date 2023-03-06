В Красноярске осудили четвертую мать, продавшую младенца Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили четвертую женщину, родившую ребенка для посторонних. Ее признали виновной в торговле людьми. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В 2019 году она решила стать суррогатной матерью, чтоб подзаработать. Нашла фирму «Дидилия», которая помогала в организации и сопровождении беременности. В 2020 году после искусственного оплодотворения в другой стране, женщина родила в Красноярске.

В свидетельстве о рождении матерью она указала себя, после чего оформила доверенность на распоряжение ребенком на директора «Дидилии». По версии следствия, она за 850 тысяч рублей продала ребенка главе фирмы, чтобы тот отдал его биологическому отцу.

Женщину осудили на 3,5 года условно с испытательным сроком в 2 года. Дела о еще 7 суррогатных матерях находятся на рассмотрении.

До этого были осуждены три матери: первая на 3 года колонии общего режима, вторая и третья – на 3,5 года условно.