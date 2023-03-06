В Красноярском крае вертолету пришлось вернуться в пункт вылета из-за поломки Фото: Мария ЛЕНЦ

6 марта на севере Красноярского края вертолету пришлось вернуться в пункт вылета из-за технической причины. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Примерно в 15:00 часов вертолет Ми-8АМТ вылетел с посадочной площадки в Туруханском районе на посадочную площадку Сузун в Таймырском районе. Однако уже в воздухе у судна заметили поломку, в итоге пришлось вернуться в пункт вылета.

На борту находились 16 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал. Посадка прошла гладко, вертолет так же не имеет повреждений. Тем не менее, причины и обстоятельства инцидента выясняются.